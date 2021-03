Il problema esistenziale delle mignolate in questo periodo storico (Di mercoledì 17 marzo 2021) Che è un periodo in cui sembra di essere tutti un poco spigolosi: c'è da avere pazienza, e aspettare un metaforico falegname svedese Leggi su ilpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Che è unin cui sembra di essere tutti un poco spigolosi: c'è da avere pazienza, e aspettare un metaforico falegname svedese

Advertising

giomo2 : RT @ilpost: Il problema esistenziale delle mignolate in questo periodo storico - ilpost : Il problema esistenziale delle mignolate in questo periodo storico - sunxstyles : @stylesvsweet liú ho un problema esistenziale il tuo nome si scrive con ù o con ú - Vattelapesca24 : @paglialunga00 Forse ha qualche problema psichico esistenziale se la chiesa dovesse intervenire in tutti quei casi… - Voroklimef : @Francescaclick @Fabiusfax Assolutamente, penso che ci sia un problema anche spirituale ed esistenziale, l'ipocondr… -