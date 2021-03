Il più premiato di Hollywood: l’eclettico John Williams (Di mercoledì 17 marzo 2021) Quando pensiamo alla colonna sonora, è facile che il primo nome che ci verrà in mente sarà quello di John Williams. Il compositore ha legato la propria fama ai film delle due più grandi personalità di Hollywood: George Lucas e Steven Spiel­berg dai quali sono usciti capolavori come la saga di Star Wars, Lo squalo, Indiana Jones, E.T, Jurassic Park, Schindler’s list e tanti altri. Un bambino prodigio John Williams, classe 1932, ha conquistato ben cin­que statuette d’oro e, come il nostro Ennio Morricone, i suoi concerti registrano sempre il tutto esaurito, con il pubblico che chiede talmente tanti bis da costringere lo stesso Williams, dopo il terzo bis, a congedare gli spettatori mettendo le mani giunte, in preghiera. Ma andiamo per ordine.Come tanti altri suoi predecessori, ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Quando pensiamo alla colonna sonora, è facile che il primo nome che ci verrà in mente sarà quello di. Il compositore ha legato la propria fama ai film delle due più grandi personalità di: George Lucas e Steven Spiel­berg dai quali sono usciti capolavori come la saga di Star Wars, Lo squalo, Indiana Jones, E.T, Jurassic Park, Schindler’s list e tanti altri. Un bambino prodigio, classe 1932, ha conquistato ben cin­que statuette d’oro e, come il nostro Ennio Morricone, i suoi concerti registrano sempre il tutto esaurito, con il pubblico che chiede talmente tanti bis da costringere lo stesso, dopo il terzo bis, a congedare gli spettatori mettendo le mani giunte, in preghiera. Ma andiamo per ordine.Come tanti altri suoi predecessori, ...

