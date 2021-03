Google dimezza le commissioni per gli sviluppatori su Play Store

Leggi su wired

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Alogo is seen on an Android portable device on February 5, 2018. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)dite per tutti gliche vendono beni o servizi digitali su, entro il primo milione di di dollari di entrate registrate da ciascuno ogni anno, tramite lodigitale: lo annuncia il vicepresidente diSameer Samat, con un post sul blog aziendale. La modifica ridurrà leal 15%, ed entrerà in vigore a partire dall’1 luglio coinvolgendo il 99% deglia livello globale che vendono beni e servizi digitali su. Ne potranno beneficiare tutti i developer “a ...