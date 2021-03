Fonseca “In Ucraina grande Roma per evitare sorprese” (Di mercoledì 17 marzo 2021) KIEV (Ucraina) (ITALPRESS) – Fare una grande gara “per evitare sorprese”. Questo il monito del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nella conferenza stampa della vigilia del match contro lo Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La Roma viene dalla vittoria per 3-0 dell’Olimpico, ma anche dal ko per 2-0 sul campo del Parma che impone ai giallorossi di non abbassare la guardia contro gli ucraini: “E’ vero che abbiamo ottenuto un buon risultato all’andata ma dovremo essere comunque molto concentrati. Conosciamo la qualità dello Shakhtar e sappiamo che vorranno provare a recuperare”, ha detto il tecnico portoghese che contro la sua ex squadra sarà chiamato anche a ragionare in termini di rotazione alla luce dei prossimi impegni, quello contro il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 marzo 2021) KIEV () (ITALPRESS) – Fare unagara “per”. Questo il monito del tecnico della, Paulo, nella conferenza stampa della vigilia del match contro lo Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Laviene dalla vittoria per 3-0 dell’Olimpico, ma anche dal ko per 2-0 sul campo del Parma che impone ai giallorossi di non abbassare la guardia contro gli ucraini: “E’ vero che abbiamo ottenuto un buon risultato all’andata ma dovremo essere comunque molto concentrati. Conosciamo la qualità dello Shakhtar e sappiamo che vorranno provare a recuperare”, ha detto il tecnico portoghese che contro la sua ex squadra sarà chiamato anche a ragionare in termini di rotazione alla luce dei prossimi impegni, quello contro il ...

