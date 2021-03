Disco Elysium: The Final Cut ha finalmente una data di uscita su PS4 e PS5 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Finalmente sappiamo la data di uscita di Disco Elysium: The Final Cut; il titolo sviluppato da ZA/UM sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 il 30 marzo. La grande produzione è stata adattata in modo speciale alle capacità del controller e inoltre, nella versione "The Final Cut", avremo accesso a nuovi compiti, controlleremo nuovi posti e incontreremo personaggi completamente inediti durante l'avventura. Il nostro compito nel gioco è di guidare un detective che scopre di poter ricostruire interiormente le scene del crimine attraverso il Visual Calculus. Sono disponibili 24 abilità in totale e, perfezionandole, si apriranno nuove possibilità per l'indagine. Sarete in grado di concentrarvi su quelle che si adattano meglio al vostro stile investigativo unico, ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 marzo 2021)mente sappiamo ladidi: TheCut; il titolo sviluppato da ZA/UM sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 il 30 marzo. La grande produzione è stata adattata in modo speciale alle capacità del controller e inoltre, nella versione "TheCut", avremo accesso a nuovi compiti, controlleremo nuovi posti e incontreremo personaggi completamente inediti durante l'avventura. Il nostro compito nel gioco è di guidare un detective che scopre di poter ricostruire interiormente le scene del crimine attraverso il Visual Calculus. Sono disponibili 24 abilità in totale e, perfezionandole, si apriranno nuove possibilità per l'indagine. Sarete in grado di concentrarvi su quelle che si adattano meglio al vostro stile investigativo unico, ...

Advertising

RogerioFreeyes : RT @PlayStationIT: È ora di svegliarsi, detective ??? Disco Elysium - The Final Cut arriva su #PS5 e #PS4 con doppiaggio e contenuti extra i… - GamingTalker : Disco Elysium The Final Cut, annunciata la data di uscita: previsto un upgrade gratis - PlayStationIT : È ora di svegliarsi, detective ??? Disco Elysium - The Final Cut arriva su #PS5 e #PS4 con doppiaggio e contenuti ex… - infoitscienza : Disco Elysium: The Final Cut - Questa settimana verrà annunciata la data di uscita - - infoitscienza : Disco Elysium potrebbe continuare: arriva un suggerimento da ZA/UM -