Decreto Sostegni | discussione aperta oggi nel vertice di maggioranza e venerdì in Cdm

(Di mercoledì 17 marzo 2021)alle 17a palazzo Chigi sul dl. Il premier riunisce i ministri che lavorano al dossier in vista del Cdm di. Presente il ministro dell'Economia, Franco. Occhiuto a RaiNews24: "Non ci sia arretramento su patto fiscale"

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni

Ilallargherà il Reddito di emergenza che servirà per fare fronte ai rischi di povertà che interessa una fascia di lavoratori senza più tutele. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ...17 mar 09:56 Dl, alle 17 vertice fra Draghi e ministri Dovrebbe iniziare alle 17 il vertice sultra il premier Mario Draghi e i ministri rappresentanti delle forze di ...280 milioni per i congedi parentali e bonus babysitter messi a disposizione dall'ultimo decreto, e venerdì vareremo sostegni ad autonomi, imprese e partite Iva. Siamo di fronte - ha rimarcato - a ...Nell’attesa che il governo Draghi dia il via libera al Decreto Sostegni, ci saremmo aspettati che il governo regionale riuscisse nella Finanziaria a garantire ulteriori e aggiuntivi aiuti alle ...