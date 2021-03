Dante On-Air

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Mossa dal desiderio di poter rendere omaggio al Sommo Poeta la casa editrice romana Emons ha deciso di rendere disponibili al pubblico alcuni brevi estratti dall’audiolibro “La Divina Commedia raccontata e letta da Vittorio Sermonti”. Atac Roma, Villa Sciarra, Ataf di Firenze, Brescia Mobilità, il Comune di Padova, il Comune di Milano, il Comune di Massagno in Canton Ticino, Mlol e Mlol Scuola, il sistema bibliotecario Lombardo, il network Rete nelle Reti e Fondazione per Leggere hanno raccolto da subito e con grande entusiasmo l’iniziativa rendendosi partecipi di un’operazione nuova e senza precedenti. Per il mese di marzo, e in particolare nel giorno 25 marzo, ildì, molte città italiane risuoneranno dei versi del poeta fiorentino nella voce del grande Vittorio Sermonti. Per tutta la giornata del 25 marzo, la metropolitana di Roma trasmetterà dai suoi ...