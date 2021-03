Crimson Desert dai creatori di Black Desert ha stupito con il suo gameplay ma non sarà un MMORPG (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il lancio di Crimson Desert è previsto entro la fine dell'anno, ma secondo quanto rivelato dal CEO di Pearl Abyss America, Jeonghee Jin, l'MMO Black Desert non verrà influenzato dallo sviluppo del nuovo gioco. Per molto tempo, i fan avevano creduto che Crimson Desert fosse il successore dell'MMORPG Black Desert, ma ciò non è vero. Durante una recente intervista, il CEO, ha fatto alcune dichiarazioni in merito. "Black Desert e Crimson Desert sono due progetti separati", ha affermato. "L'annuncio di Crimson Desert ha ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il lancio diè previsto entro la fine dell'anno, ma secondo quanto rivelato dal CEO di Pearl Abyss America, Jeonghee Jin, l'MMOnon verrà influenzato dallo sviluppo del nuovo gioco. Per molto tempo, i fan avevano creduto chefosse il successore dell', ma ciò non è vero. Durante una recente intervista, il CEO, ha fatto alcune dichiarazioni in merito. "sono due progetti separati", ha affermato. "L'annuncio diha ...

