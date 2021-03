Cresce il mercato del led | le ragioni di un successo clamoroso

(Di mercoledì 17 marzo 2021) La tecnologia led da circa un decennio è protagonista di un vero e proprio boom commerciale nel settore dell’illuminazione: sono sempre più numerosi i consumatori che hanno iniziato a cogliere e ad apprezzare i benefici che derivano da questa scelta, sia dal punto di vista del risparmio energetico che sul piano economico Se è vero che le previsioni del 2012 ipotizzavano un netto aumento delle vendite del mondo “led”, ecco che a quasi una decina di anni di distanza quelle previsioni sono state confermate, con un trend in rialzo che quasi sfiora il 50% annuo. Un’illuminazione sostenibile Tanti sono i fattori che contribuiscono a spiegare questo: da un lato il notevole gradimento che viene fatto registrare dagli impianti di illuminazione sostenibili – come quelli a led, appunto – che svolgono un ruolo di primaria importanza per la tutela e la ...

Advertising

ConfindustriaUd : #Prosciutto @SanDanieleDOP tiene nonostante #Covid: 310 milioni di ricavi | #Mercato interno copre 82% intera produ… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Cresce di oltre il 28% il mercato dei wearable nel corso del 2020) è stato pubblicato su… - gigibeltrame : Cresce di oltre il 28% il mercato dei wearable nel corso del 2020 #digilosofia - DavidMazzerelli : 'Cresce anche da noi la popolarità del brand di carne secca Jack Link's, nonostante l'assenza di una cultura del pr… - goffredog1 : RT @cambialaterra: Il mercato di #pesticidi e #fertilizzanti cresce del 4,1% ogni anno. Lo conferma il rapporto pubblicato dall'@UNEP in co… -

Ultime Notizie dalla rete : Cresce mercato

ANSA Nuova Europa

...in lieve calo nel finale rispetto al Bund in unche in generale resta in attesa della Fed. Lo spread fra decennale italiano e tedesco sale a 95 punti base (+2,02%) e il tasso del Btp......è rappresentata dalle performance di Volvo che con oltre 23mila auto immatricolate nel mese...in diversi paesi a sostegno delle auto ricaricabili hanno modificato la struttura del. Nel ...Un portavoce del team anti-contraffazione di Apple ha riferito a Bloomberg di aver richiesto la rimozione di oltre un milione di prodotti falsi dal mercato. In particolare si tratta di caricabatterie ...I governi dovrebbero trovare contromisure per evitare che il potere di mercato delle multinazionali cresca a tal punto da sopprimere il mercato stesso ...