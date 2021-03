Covid | VaxPass è il passaporto dei vaccini

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Lotta al-19: pronto in Italia il, la soluzione delvaccinale per riprendere subito la quotidianità sociale da immunizzati È tutto pronto per ildigitale(www..it), uno strumento utilissimo per rendere visibili i test per ila cui si è stati sottoposti, e una garanzia sull’attendibilità dell’ente dove è stato effettuato. Uno strumento necessario per documentare se… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid VaxPass

Corriere Nazionale

È tutto pronto per il passaporto digitaleuno strumento utilissimo per rendere visibili i test per ila cui si è stati sottoposti, e una garanzia sull'attendibilità dell'ente dove è ...È tutto pronto per il passaporto digitaleuno strumento utilissimo per rendere visibili i test per ila cui si è stati sottoposti, e una garanzia sull'attendibilità dell'ente dove è ...Nuovo record di contagi per le Marche, in un solo giorno superata quota 1000 nuovi positivi. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 7062 tampo ...Arriva in Italia il passaporto sanitario dei vaccini, per ritornare subito alla vita sociale da immunizzati. È tutto pronto per il passaporto sanitario digitale VaxPass (www.vaxpass.it), uno strumento ...