Chelsea-Atletico Madrid, scintille con Rudiger e risata per la sostituzione: brutta serata per Suarez (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non ha inciso Luis Suarez nel doppio confronto tra Chelsea e Atletico Madrid valido per gli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. A Stamford Bridge per l'ex attaccante del Barcellona i primi indizi di una serata storta si sono intravisti sin dai primi minuti con un duello individuale che l'ha messo contro Antonio Rudiger. Dopo le scintille dell'andata, l'ex difensore della Roma ha stravinto la sfida nella sfida con l'attaccante. E al momento della sostituzione, Suarez sembra aver gradito poco con una risata beffarda che sa di polemica. Per Suarez zero gol in questa stagione in Europa in una Champions League davvero da dimenticare. SportFace.

