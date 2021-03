Campania, primi segnali positivi: stabili i contagi ma diminuiscono i ricoveri (Di mercoledì 17 marzo 2021) Resta stabile la curva dei contagi in Campania ma per la prima volta dopo giorni si registra un alleggerimento della pressione sugli ospedali. A confermarlo i dati dell’Unità di Crisi diffusi tramite il bollettino Covid del 17 marzo. Campania, bollettino del 17 marzo: stabile la curva dei contagi Sono 2665 i nuovi positivi con un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Resta stabile la curva deiinma per la prima volta dopo giorni si registra un alleggerimento della pressione sugli ospedali. A confermarlo i dati dell’Unità di Crisi diffusi tramite il bollettino Covid del 17 marzo., bollettino del 17 marzo: stabile la curva deiSono 2665 i nuovicon un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

desk_ucr : #EUROPANEWS #HorizonEU Il primo piano strategico 2021/24 di ORIZZONTE EUROPA: la Commissione definisce le priorità… - Alcavi : Il presidente @VincenzoDeLuca che è stato uno dei primi vaccinati in Campania, scavalcando la coda, dice di averlo… - Antonio65447401 : @corrmezzogiorno Il privilegio di essere i primi nelle decisioni più ardue #DeLuca #Covid_19 #Campania - AndreaStair : RT @paolochiodini: Aggiornamento #COVID #campania contagi giornalieri per popolazione per provincia. primi segnali... @OpencovidM @Stefano… -