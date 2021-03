“Biancheria e preparazione pasti”, le domande “solo per donne” alla visita post covid in Lombardia (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Biancheria, preparazione pasti, governo della casa”. Queste tre le categorie a cui dovevano rispondere solamente le donne nel modello che la Regione Lombardia ha fatto compilare durante la visita di controllo agli ex malati di covid, ora guariti. Si tratta di un vero e proprio questionario per valutare le capacità del paziente che in passato ha avuto la malattia, e distingue le domande in base al sesso. Da una parte quelle rivolte sia ai maschietti che alle femminucce, da un’altra quelle solo per le donne. E indovinate un po’? Quelle che riguardano la cura della casa, la preparazione dei piatti per il pranzo e la cena, la pulizia e il lavaggio sono rivolte esclusivamente alle donne. A ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) “, governo della casa”. Queste tre le categorie a cui dovevano rispondere solamente lenel modello che la Regioneha fatto compilare durante ladi controllo agli ex malati di, ora guariti. Si tratta di un vero e proprio questionario per valutare le capacità del paziente che in passato ha avuto la malattia, e distingue lein base al sesso. Da una parte quelle rivolte sia ai maschietti che alle femminucce, da un’altra quelleper le. E indovinate un po’? Quelle che riguardano la cura della casa, ladei piatti per il pranzo e la cena, la pulizia e il lavaggio sono rivolte esclusivamente alle. A ...

