ATP Acapulco 2021: Fabio Fognini si aggiudica in due set il derby contro Stefano Travaglia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Esordio con il sorriso per Fabio Fognini che all’ATP 500 di Acapulco ha vinto in due set (7-5 6-2) il derby azzurro contro Stefano Travaglia. Il tennista ligure ha fatto una buonissima impressione sia per brillantezza fisica che per qualità di gioco. Il numero 17 del mondo al prossimo turno dovrà vedersela con il britannico Cameron Norrie. Avvio di match estremamente complicato per il tennista di Arma di Taggia che nel primo game salva una palla break ma non può nulla nel successivo turno di servizio, con Travaglia che si porta sul 2-1. Fognini praticamente ogni qual volta si trova al servizio soffre tanto che per rimanere in scia deve annullare ancora due break point, rispettivamente uno nel quinto e uno nel settimo gioco (5-4). Nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Esordio con il sorriso perche all’ATP 500 diha vinto in due set (7-5 6-2) ilazzurro. Il tennista ligure ha fatto una buonissima impressione sia per brillantezza fisica che per qualità di gioco. Il numero 17 del mondo al prossimo turno dovrà vedersela con il britannico Cameron Norrie. Avvio di match estremamente complicato per il tennista di Arma di Taggia che nel primo game salva una palla break ma non può nulla nel successivo turno di servizio, conche si porta sul 2-1.praticamente ogni qual volta si trova al servizio soffre tanto che per rimanere in scia deve annullare ancora due break point, rispettivamente uno nel quinto e uno nel settimo gioco (5-4). Nel ...

