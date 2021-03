Arianna Pigini pubblica “100 Donne per Tutte”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Contro le violenze di genere esce il libro “100per” di, Presidente dell’ associazione “L’Abbraccio del Mediterraneo” Fuori il libro intitolato “100per” a cura di, Presidente dell’ associazione “L’Abbraccio del Mediterraneo” e vincitrice del premio “Iconic Women Creating a Better World for All”, durante il Women Economic Forum – Egypt, 4-9 marzo 2020.… L'articolo Corriere Nazionale.

kaoutar_badrane : La Repubblica 8.3.2021: 'Sapere di essere tra le 100 donne che si sono distinte in ambito professionale e personal… -

Esce proprio oggi, 8 marzo , il libro "100 Donne per Tutte" a cura di, Presidente dell' associazione "L'Abbraccio del Mediterraneo" e vincitrice del premio "Iconic Women Creating a Better World for All", durante il Women Economic Forum " Egypt, 4 - 9 ...Anche le due toscane nel libro "Cento donne per tutte", di, sulla vita di donne che si sono distinte in campo sportivo e sociale di Cristina BenedettiLa biografia, e il pensiero sulla donna nel terzo millennio di Anna Silvia Angelini, presidente di AIDE Nettuno, dal 2013 dirige a Nettuno ...La biografia, e il pensiero sulla donna nel terzo millennio di Anna Silvia Angelini, presidente di AIDE Nettuno, dal 2013 dirige ...