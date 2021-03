Vaccini, due settimane per riassorbire la sospensione di AstraZeneca (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – A seguito della sospensione temporanea delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca, oggi sono stati effettuati approfondimenti da parte della struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. Secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi, la durata della sospensione è stimabile in quattro giorni complessivi, fino al pronunciamento dell’Ema e quindi dell’Aifa. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – A seguito dellatemporanea delle somministrazioni del vaccino, oggi sono stati effettuati approfondimenti da parte della struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. Secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi, la durata dellaè stimabile in quattro giorni complessivi, fino al pronunciamento dell’Ema e quindi dell’Aifa.

