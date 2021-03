Una donna è stata arrestata per aver creato deepfake delle cheerleader rivali della figlia (Di martedì 16 marzo 2021) Raffaela Spone, 50 anniIn Pennsylvania una donna di 50 anni è stata arrestata dalla polizia dopo aver creato dei video deepfake con protagoniste le cheerleader rivali della propria figlia, creati con l’obiettivo di screditare e ricattare le ragazze per accrescere il ruolo della figlia di Spone nella squadra di cheerleading. Tramite un software che sfrutta l’intelligenza artificiale la donna ha modificato alcuni video dal contenuto pornografico, sostituendo i volti delle reali protagoniste con quelli delle cheerleader della squadra. I video sono poi stati inviati agli allenatori della ... Leggi su wired (Di martedì 16 marzo 2021) Raffaela Spone, 50 anniIn Pennsylvania unadi 50 anni èarredalla polizia dopodei videocon protagoniste lepropria, creati con l’obiettivo di screditare e ricattare le ragazze per accrescere il ruolodi Spone nella squadra di cheerleading. Tramite un software che sfrutta l’intelligenza artificiale laha modificato alcuni video dal contenuto pornografico, sostituendo i voltireali protagoniste con quellisquadra. I video sono poi stati inviati agli allenatori...

