Tentano rapina a 91enne | in manette due ventenni

(Di martedì 16 marzo 2021) Roma – E’ accaduto ieri intorno alle 11.15 in via Filippo Turati. Nascosti dietro un’autovettura, hanno seguito a distanza i movimenti della vittima prescelta, unromano. Quando l’anziano signore si e’ avvicinato a loro, i due malviventi si sono avventati contro di lui e, cercando dirlo, hanno iniziato a frugare all’interno delle tasche del giubbotto. I movimenti sospetti dei due pero’, erano stati notati dagli investigatori della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Esquilino, diretto da Stefania Strada che, da qualche minuto, stavano seguendo a distanza i due soggetti. Usciti allo scoperto si sono qualificati e, malgrado il tentativo di fuggire dei due stranieri in direzione di Piazza Manfredo Fanti, sono riusciti a bloccarli. Identificati, due ragazzi rispettivamente di 19 e 20 anni, con precedenti di polizia specifici, ...

Advertising

SardiniaPost : Pistola alla mano tentano una rapina: messi in fuga dalle urla della vittima -

Ultime Notizie dalla rete : Tentano rapina

RomaDailyNews

G., 32enne cagliaritano, entrambi con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto peraggravata e resistenza a pubblico ufficiale e tradotti presso la Casa Circondariale di Uta, a ...Due giovani di 32 e 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri per tentata. L'episodio è avvenuto poco prima di mezzanotte in via Bengasi a Quartucciu . La vittima stava facendo rientro a ...Venduta come schiava, era obbligata a prostituirsi a Roma. Arrestati i suoi aguzzini. Ecco tutta la triste vicenda di una 21enne ...Nella giornata di ieri i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Viterbo, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ...