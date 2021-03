Switch off 2021, arriva il digitale di seconda generazione. Quando avverrà il “cambio” regione per regione (Di martedì 16 marzo 2021) Una qualità video decisamente superiore e una serie di servizi in più. Sono queste le caratteristiche principali del DVB-T2, lo standard di trasmissione digitale di seconda generazione che interesserà tutti gli italiani. Uno “Switch off” che prenderà il via a settembre di quest’anno e che dovrebbe concludersi nel giugno del 2022. Tuttavia, per ottenere il nuovo standard e ricevere quindi le nuove trasmissioni con il segnale 5G (con qualità delle immagini nettamente aumentata) sarà opportuno cambiare apparecchio televisivo, o in alternativa dotarsi di un nuovo decoder. Tuttavia, quasi tutti i televisori venduti dal 2017 in poi sono già compatibili con il DVB-T2. Per verificarlo basta andare sui due canali test 100 e 200 e controllare se compare il messaggio “Test HEVC Main10”: in caso positivo, il modello è abilitato ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 16 marzo 2021) Una qualità video decisamente superiore e una serie di servizi in più. Sono queste le caratteristiche principali del DVB-T2, lo standard di trasmissionediche interesserà tutti gli italiani. Uno “off” che prenderà il via a settembre di quest’anno e che dovrebbe concludersi nel giugno del 2022. Tuttavia, per ottenere il nuovo standard e ricevere quindi le nuove trasmissioni con il segnale 5G (con qualità delle immagini nettamente aumentata) sarà opportuno cambiare apparecchio televisivo, o in alternativa dotarsi di un nuovo decoder. Tuttavia, quasi tutti i televisori venduti dal 2017 in poi sono già compatibili con il DVB-T2. Per verificarlo basta andare sui due canali test 100 e 200 e controllare se compare il messaggio “Test HEVC Main10”: in caso positivo, il modello è abilitato ...

