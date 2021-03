Selvaggia Lucarelli asfalta Massimo Giletti “Sei una d’Urso che non ce l’ha fatta” (Di martedì 16 marzo 2021) Continua lo scontro durissimo a distanza tra Massimo Giletti e Selvaggia Lucarelli. Dopo l’arresto di Fabrizio Corona, Selvaggia Lucarelli aveva attaccato Massimo Giletti accusandolo di averlo danneggiato molto facendolo andare a Non è l’arena. La Lucarelli aveva detto, sull’arresti di Corona e contro Giletti: “Il carcere fa schifo e non gioisco … però dico due cose, la prima è che chi l’ha invitato in tv o addirittura gli ha dato un ruolo di peso nel suo programma come Giletti ha fatto il suo male. La seconda è il tribunale di sorveglianza, sempre troppo molle con lui”. La risposta di Giletti all’attacco della Lucarelli Dopo che la ... Leggi su baritalianews (Di martedì 16 marzo 2021) Continua lo scontro durissimo a distanza tra. Dopo l’arresto di Fabrizio Corona,aveva attaccatoaccusandolo di averlo danneggiato molto facendolo andare a Non è l’arena. Laaveva detto, sull’arresti di Corona e contro: “Il carcere fa schifo e non gioisco … però dico due cose, la prima è che chiinvitato in tv o addirittura gli ha dato un ruolo di peso nel suo programma comeha fatto il suo male. La seconda è il tribunale di sorveglianza, sempre troppo molle con lui”. La risposta diall’attacco dellaDopo che la ...

