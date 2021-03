(Di martedì 16 marzo 2021) Unimbarazzante a dire poco quello di Roberto. Informare delle sueè notizia imprescindibile e improcrastinabile. Almeno è quello che pensa di sè l’autore di Gomorra. Che con una foto e un lungonon solo informa l’universo mondo del suo malessere, ma trova modo di lanciare un po’ di fiele contro chi in tanti anni gli avrebbe provocato il malessere che ora lo conduce a subire un piccolo intervento. Ora, sui social ognuno scrive ciò che vuole. Solo che in questi tempi di pandemia una notizia data con così pathos potrebbe indurre a credere che volesse informarci di avere contratto il Covid., ilimbarazzante: “e m…” Verso le 10 del mattino i 2,5 milioni di follower dell’autore di Gomorra vedono ...

SecolodItalia1 : Saviano “annuncia” su Fb che ha le coliche renali: il post delirante: «Colpa di tutta la m… ricevuta»… - nando_saviano : RT @LucioMalan: Questa donna celebre l' #8marzo lottando contro la dittatura in #Iran, un regime che finanzia il terrorismo internazionale,… -

Così lo scrittore Roberto Saviano su Instagram che dovrà sottoporsi ad un intervento a causa delle coliche renali che lo hanno colpito. La notizia arriva proprio dallo stesso Roberto Saviano che sui social annuncia che dovrà subire un intervento. Immediatamente moltissimi amici e fan hanno deciso di fargli sentire la propria vicinanza con diversi commenti sui social.