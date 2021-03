Roma, choc in strada: si avventano contro un 91enne per rapinarlo, non si accorgono di essere pedinati (Di martedì 16 marzo 2021) Esquilino, in due, tentano di rapinare 91enne ma, bloccati dalla Polizia di Stato, finiscono in manette. E’ accaduto ieri intorno alle 11.15 in via Filippo Turati a Roma. Roma, tentano la rapina ma vengono fermati Nascosti dietro un’autovettura, hanno seguito a distanza i movimenti della vittima prescelta, un 91enne Romano. Quando l’anziano signore si è avvicinato a loro, i due malviventi si sono avventati contro di lui. E cercando di rapinarlo, hanno iniziato a frugare all’interno delle tasche del giubbotto. I movimenti sospetti dei due però, erano stati notati dagli investigatori della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea che, da qualche minuto, stavano seguendo a distanza i due soggetti. Arrestati Usciti allo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 marzo 2021) Esquilino, in due, tentano di rapinarema, bloccati dalla Polizia di Stato, finiscono in manette. E’ accaduto ieri intorno alle 11.15 in via Filippo Turati a, tentano la rapina ma vengono fermati Nascosti dietro un’autovettura, hanno seguito a distanza i movimenti della vittima prescelta, unno. Quando l’anziano signore si è avvicinato a loro, i due malviventi si sono avventatidi lui. E cercando di, hanno iniziato a frugare all’interno delle tasche del giubbotto. I movimenti sospetti dei due però, erano stati notati dagli investigatori della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea che, da qualche minuto, stavano seguendo a distanza i due soggetti. Arrestati Usciti allo ...

