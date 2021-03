Resident Evil Village | Svelata la prima mezzora di gioco

(Di martedì 16 marzo 2021) Nella serata di ieri un noto leaker su Twitter ha svelato cosa accade nelladi. A seguire vi riportiamo il riassunto di cosa vedrete e dovrete fare, anticipandovi naturalmente che contiene dello SPOILER! Come iniziaIl leaker descrive ladicome segue:inizia con l’ingressodi Chris Redfield nella casa di Ethan. Dopo aver sparato alla moglie Mia porta Ethan e la figlia Rose in un’auto che finirà fuori strada poco dopo a seguito di un incidente. Risvegliatosi in una buia foresta innevata, il protagonista si metterà alla ricerca di un telefono, dirigendosi in una casa abbandonata, dove farà ...

Advertising

datsers : YA AGARRA MI RESIDENT EVIL 2!! QuQ, pronto hare Stream de ese juego uwu - LinkaTv : E' iniziato Resident Evil: Apocalypse su #rai4 Clicca qui per classifica tweet: - tech_gamingit : Resident Evil Village: Svelate le fasi iniziali del gioco - oOShinobi777Oo : Resident Evil Village: Svelate le fasi iniziali del gioco - idk_whaaat : I miei amici mi hanno abbandonato quindi niente resident evil, vado a giocare a the sims ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

Spaziogames.it

Una collezione davvero superba per un fan di The Last of Us 2! " Clicca qui per acquistare The Last of Us 2 Collector's Edition su Amazon3 Remake Collector's Edition Se invece avete ...Avete già fatto la conoscenza della Maestra? La finestra rotta,Siamo nel 1996 e questa scena cult ha cambiato la percezione dei videogame horror , facendo capire chiaramente che ...Nella serata di ieri un noto leaker su Twitter ha svelato cosa accade nella prima mezzora di Resident Evil Village.La serie TV Resident Evil: Infinite Darkness, ispirata dall'omonimo videogioco della saga di Capcom, annunciata da Netflix in arrivo per il 2021 ha ricevuto ...