Problemi Brawl Stars con alcuni Samsung Galaxy | cosa sta succedendo

(Di martedì 16 marzo 2021) Se avete unè probabile abbiate sperimentato deiin queste ore con l’app(che è a propria volta andato incontro admalfunzionamenti nella giornata di ieri con loading fermo al 92% dopo un nuovo aggiornamento, come vi abbiamo raccontato in questo articolo). Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, il disturbo si paleserebbe durante il caricamento del titolo videoludico di Supercell, causando fastidi alla risoluzione dello schermo, oppure di instabilità o blocco del sistema. Le testimonianze, al momento, sembrano interessaredispositivi in particolare, come nel caso deiS7, S8, S9 e Note 9, anche se non è possibile escludere siano coinvolti nella defezione anche altri ...

Advertising

TuttoAndroid : Se avete uno smartphone Samsung Galaxy dovete fare attenzione a questo gioco - downdetectorIT : Le segnalazioni degli utenti indicano che Brawl Stars sta avendo problemi da 10:40 AM CET. - easd_design : Lwarb Beta Server Privato Italiano Brawl Stars ?? 33.151-105 Scarica Mods Apk 2021 Ruffs, Edgar, Byron… -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi Brawl

OptiMagazine

... quindi non dovresti avere troppiin tal senso. Tuttavia, non posso ovviamente essere più ... Una volta aggiunto il credito al saldo dell'account, il tuo amico dovrà aprireStars , fare ...Ci sono graviStars in questo lunedì 15 marzo. A seguito di un nuovo aggiornamento del titolo, il gioco non funziona, anzi risulta bloccato con loading fermo al 92%. Le sessioni di gioco sono ...Svariati possessori di smartphone Samsung Galaxy stanno lamentando bug di un certo rilievo con l'ultimo aggiornamento del gioco Brawl Stars.Il problema si manifesta in modi diversi: dai glitch al freeze totale dei dispositivi Samsung. L’ultimo aggiornamento del famosissimo gioco per smartphone Brawl Stars sta causando malfunzionamenti e ...