Perché viaggiare in gruppo con un coordinatore?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 marzo 2021) I viaggi diorganizzati con unsono un’esperienza da provare almeno una volta nella vita. Sono un modo per scoprire un tipo di vacanza del tutto differente, e sono ben lontani dall’idea di viaggio organizzato per turisti che un tempo andavano tanto di moda. Si avvicina, però, a un’esperienza tra amici appassionati di esplorazione. Ci si ritrova, di fatto, insieme a undi viaggiatori, esperti o alle prime armi, tutti desiderosi di scoprire luoghi nuovi e di fare esperienze esaltanti. Ogni membro della “spedizione” ha accettato tutte le regole del caso ed è pronto a porre il bene deldinanzi al proprio. Ciò vuol dire accettare sveglie, tempistiche e passo di camminata, soltanto per citare alcune cose. I viaggi organizzati sono in grado di aprire le porte del mondo, garantendo una totale ...