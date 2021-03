Neomelodico accoltellato a Napoli “Minacciato per relazione con Guendalina Tavassi”

Advertising

ottopagine : Accoltellato alla schiena il neomelodico Fenny #Napoli - cronachedi : Accoltellato il cantante neomelodico Genny Fenny -

Ultime Notizie dalla rete : Neomelodico accoltellato

Fanpage.it

...articolo a firma di Nico Falco ( leggi qui l'articolo completo ) Pubblicità La ricostruzione dei fatti Domenica pomeriggio ilGenny Fenny, all'anagrafe Gennaro Damiani , è...ilGenny Fenny a Napoli Ma andiamo per gradi, partendo dall'accoltellamento di ieri. Damiani ha detto di essere stato aggredito da tre sconosciuti mentre era sulla fermata ...Da un video pubblicato qualche giorno prima sul suo profilo Facebook (il 2 marzo, ndr ), Genny Fenny ha dichiarato di aver sporto denuncia ai militari contro ignoti, per alcune minacce ricevute. Il mo ..."Minacciato e aggredito per la relazione co Guendalina Tavassi", la denuncia del neomelodico Genny Fenny "Minacciato e aggredito per la relazione ...