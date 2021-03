Napoli, sorpreso fuori dal domicilio e a spacciare: giovane sanzionato (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante la serata di ieri un uomo è stato fermato e denunciato perché trovato in possesso di 2 grammi di marijuana nonché sanzionato per inottemperanza alle misure anti covid. Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cassano hanno notato un uomo a bordo di un’auto in sosta che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di due involucri con 2 grammi circa di marijuana nella tasca dei jeans e di 335 euro. S.D.B., 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché sanzionato per in ottemperanza alle misure ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante la serata di ieri un uomo è stato fermato e denunciato perché trovato in possesso di 2 grammi di marijuana nonchéper inottemperanza alle misure anti covid. Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cassano hanno notato un uomo a bordo di un’auto in sosta che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di due involucri con 2 grammi circa di marijuana nella tasca dei jeans e di 335 euro. S.D.B., 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonchéper in ottemperanza alle misure ...

