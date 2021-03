Monreale generosa | oltre 700 donazioni per Daniela

Leggi su monrealelive

(Di martedì 16 marzo 2021)70024 mila euro raccolti. Anche questa volta la città didimostra estrema generosità. È il risultato della campagna, ancora in corso, per raccogliere fondi necessari a una donna di 37 anni per affrontare le cure di una rara forma di cancro. Simone, il marito, appena 6 giorni fa ha lanciato un appello sulla piattaforma Gofoundme, rilanciato dalle testate giornalistichesi e sui social. Una eco incredibile che ha permesso di raccogliere nel giro di pochi giorni una cifra importante. La raccolta delleè stata organizzata anche fisicamente, all’interno del negozio di Mariella Sapienza.si dimostra una città, che aiuta chi ha bisogno. Tantissimi isi che hanno ...