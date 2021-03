Mina e l’addio alla presenza in pubblico | dopo anni arriva la verità

Leggi su kronic

(Di martedì 16 marzo 2021) In molto ancora oggi si domandano come mai la cantante, tra le più stimate in Italia, abbia deciso di ritirarsi dscene. A distanza diemergono i motivi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TeamMazzini (@mazzini official)Anna Maria Mazzini, conosciuta alitaliano con il semplice pseudonimo di, incarna pagine di storia della musica italiana, con milioni di fan che perhanno seguito con grande attenzione la cantante nativa di Busto Arsizio. Una voce fenomenale, una performer dal grande carisma, che ha spaziato anche di diversi ruolo al di là del solo aspetto legato alle sue qualità canore. Conduttrice ...