Milano, fiducia e paura. Prime iniezioni in auto e 33mila cancellazioni (Di martedì 16 marzo 2021) Michelangelo Bonessa Debutta il "drive through" per vaccinare in macchina. Appuntamenti annullati dopo lo stop ad Astrazeneca L'organizzazione per le vaccinazioni di massa in Lombardia prosegue a passo di marcia. Nel parcheggio del Parco di Trenno l'Esercito ha inaugurato il primo drive through d'Italia trasformato in presidio vaccinale: un'area di 2mila metri quadrati dove fino a ieri i militari potevano solo effettuare tamponi, ma ora grazie all'accordo con gli enti territoriali potranno vaccinare 600 persone al giorno, con la possibilità di arrivare fino a 2mila nelle prossime settimane, non appena sarà revocato il blocco su AstraZeneca o arriveranno le dosi di Johnson and Johnson. Nel frattempo proseguono le operazioni già in essere sui tamponi. Al momento infatti nel parcheggio, che nel complesso si estende su 20mila metri quadrati, sono state convertite 2 linee su ...

