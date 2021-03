Marco Cappato: «La mia generazione è una miniera di consigli da non seguire e di ottima musica» (Di martedì 16 marzo 2021) Marco Cappato compirà 50 anni il 25 maggio, e sulla generazione X rivendica «un badge di osservatore». Ne scrive (magnificamente) sul numero di GQ in edicola, dedicato proprio ai nati tra il 1965 e il 1980. Una generazione fin qui ritenuta poco determinante, se non addirittura «di passaggio». E invece, ora che «il mondo accelera e non sappiamo verso dove», per Marco Cappato potrebbe risultare preziosa: «La trappola più importante che gli “X” possono aiutare a schivare è proprio la scelta ricattatoria tra i Grandi-ideali-del-tempo-che-fu, oggi improponibili, e la melassa indistinguibile e deperibile degli ideali freschi di giornata, con religioni e filosofie prêt-à-porter da attraversare con un tutorial o, volendo davvero approfondire, una serie Netflix». E quindi: «Cari padri e madri, ... Leggi su gqitalia (Di martedì 16 marzo 2021)compirà 50 anni il 25 maggio, e sullaX rivendica «un badge di osservatore». Ne scrive (magnificamente) sul numero di GQ in edicola, dedicato proprio ai nati tra il 1965 e il 1980. Unafin qui ritenuta poco determinante, se non addirittura «di passaggio». E invece, ora che «il mondo accelera e non sappiamo verso dove», perpotrebbe risultare preziosa: «La trappola più importante che gli “X” possono aiutare a schivare è proprio la scelta ricattatoria tra i Grandi-ideali-del-tempo-che-fu, oggi improponibili, e la melassa indistinguibile e deperibile degli ideali freschi di giornata, con religioni e filosofie prêt-à-porter da attraversare con un tutorial o, volendo davvero approfondire, una serie Netflix». E quindi: «Cari padri e madri, ...

Advertising

Delligi : @piercamillo Dovreste chiedere scusa, tutti quanti, a Marco Cappato. - diconoRoss : Marco Cappato portaci in Svizzera. - yanez_2006 : @elenavilla3 io mi ricordo le truppe cammellate per fottere Marco Cappato - alanpassarella : @cappato_marco 'com'è misera la vita negli abusi di potere' - gianluca1960cim : @gualminielisa Concludo, avendo vissuto come oggi vedo, una vita dignitosa, ci venga quantomeno concesso di sceglie… -