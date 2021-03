LIVE America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: serve la rimonta, regate in dubbio per poco vento (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.33 Ricordiamo che una regata deve essere completata in meno di 45 minuti e il primo tratto di bolina completato in massimo 12 minuti. 03.30 Affinché una regata possa partire, c’è bisogno che si registrino almeno 6,5 nodi per 5 minuti consecutivi, tra i -9? e i -4? prima dello start. 03.27 Il direttore di regata Iain Murray parla di una brezza da sudest, ma davvero leggera. Forse potrebbe crescere a 9-13 nodi nel corso del pomeriggio, ma non si sa quando. 03.24 Per l’occasione è stato scelto il campo di regata C, quello vicino al porto. Campo su cui è facile sorpassare e che venne usato per l’ultima volta durante il round robin della Prada Cup, ci furono 9 sorpass tra Luna Rossa e Ineos. 03.21 Si incomincia alle ore 04.12, meteo permettendo. C’è il rischio che non ci sia ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.33 Ricordiamo che una regata deve essere completata in meno di 45 minuti e il primo tratto di bolina completato in massimo 12 minuti. 03.30 Affinché una regata possa partire, c’è bisogno che si registrino almeno 6,5 nodi per 5 minuti consecutivi, tra i -9? e i -4? prima dello start. 03.27 Il direttore di regata Iain Murray parla di una brezza da sudest, ma davvero leggera. Forse potrebbe crescere a 9-13 nodi nel corso del pomeriggio, ma non si sa quando. 03.24 Per l’occasione è stato scelto il campo di regata C, quello vicino al porto. Campo su cui è facile sorpassare e che venne usato per l’ultima volta durante il round robin della Prada Cup, ci furono 9 sorpass trae Ineos. 03.21 Si incomincia alle ore 04.12, meteo permettendo. C’è il rischio che non ci sia ...

Advertising

sportli26181512 : Luna Rossa-Team New Zealand in Coppa America, la diretta LIVE di Gara 9 e Gara 10: Si torna in acqua per la sesta g… - UgoBaroni : RT @zazoomblog: LIVE America’s Cup Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: niente da perdere bisogna provarci! - #America’s #Rossa-New #Zealand… - infoitsport : LIVE America's Cup, Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: niente da perdere, bisogna provarci! - zazoomblog : LIVE America’s Cup Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: niente da perdere bisogna provarci! - #America’s #Rossa-New… - Aldebaran_4 : The 36th America’s Cup | Virtual Eye | ?? LIVE Day 5 Questa é sfiga -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE America’s Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE