Enrico Letta insiste con la sua singolare priorità in tema di riforme istituzionali. «La prima riforma da fare è quella dei regolamenti parlamentari. I cambi casacca, il gruppo misto non sono capiti all'estero», ha detto ieri rispondendo alle domande dei corrispondenti stranieri. «Si usi l'esperienza degli altri – ha aggiunto – in tanti paesi non esiste il gruppo misto e nel parlamento europeo è po' così, ha un ruolo minimo». L'affermazione è solo in parte corretta. Il gruppo dei parlamentari … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Letta contro IL CASO MORO - L'ombra dei servizi ... in realtà, va letta in modo più ampio (Parigi come crocevia di Internazionale Trozkista, ... E come li coprono? Creando false piste tutte contro l'estrema destra e proteggendo l'estrema opposta sempre, ...

**Roma: Gualtieri disponibile ma il Nazareno frena e Letta dice, 'lo vedrò presto'** ... una accelerazione sul sindaco di Roma e in un quadro gioco forza non certo costruito da Letta, può ... da Speranza a Conte a Renzi fino a Carlo Calenda, che ha già sparato a palle incatenate contro la ...

Letta contro il gruppo misto, che può crescere | il manifesto Il Manifesto Capello: “Atalanta? Contro il Real nessuna gara. In Italia invece…” L’ex tecnico analizza la prestazione della squadra di Gasperini in Champions: “Non è riuscita a impensierire Zidane né sul piano dinamico né su quello tecnico” ...

Se anche il Pd di Letta nasconde la visione Sud Non bastano certo poche parole, tanto importanti quanto peraltro scontate, per capire come e con quale attenzione il Pd di Enrico Letta si occuperà del Mezzogiorno. Era lecito ...

