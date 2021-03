L'andata col freno, il ritorno perfetto. Ora Conte sprinta direzione scudetto (Di martedì 16 marzo 2021) Il dato che non va d'accordo con la scaramanzia dell'Inter, ma che qualcosa in fondo vorrà pur dire, è il seguente: mai nell'era dei tre punti, dunque dal 1994 - 95 a oggi, una squadra è riuscita a ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 marzo 2021) Il dato che non va d'accordo con la scaramanzia dell'Inter, ma che qualcosa in fondo vorrà pur dire, è il seguente: mai nell'era dei tre punti, dunque dal 1994 - 95 a oggi, una squadra è riuscita a ...

Advertising

sportli26181512 : L'andata col freno, il ritorno perfetto. Ora Conte sprinta direzione scudetto: L'andata col freno, il ritorno perfe… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Inter: l'andata col freno, il ritorno perfetto. Ora #Conte sprinta direzione scudetto - Gazzetta_it : #Inter: l'andata col freno, il ritorno perfetto. Ora #Conte sprinta direzione scudetto - PieroM30865457 : @juventusfans non ci sperate tanto andrà a finire come quello col Napoli, prima ti danno i 3punti a tavolino, poi f… - Rougenoir1978 : @Orli19831 Difficile dirlo. La sensazione è che ce la giocheremo come all’andata, col Napoli avevamo la testa già a… -

Ultime Notizie dalla rete : andata col L'andata col freno, il ritorno perfetto. Ora Conte sprinta direzione scudetto Il parallelo con il girone d'andata è la fotografia di una svolta: allora, contro le stesse otto avversarie, nella valigia di Conte si vedevano 15 punti, un quinto posto in classifica, un derby perso,...

Alice Merlo: "Ho abortito e sono felice" Eppure, come diceva, l'aborto è legale dal '78, confermato poi col referendum del 1981. Siamo ... Il 21 settembre scorso ho preso la RU486 e 48 ore dopo sono andata in day hospital per prendere le altre ...

L'andata col freno, il ritorno perfetto. Ora Conte sprinta direzione scudetto La Gazzetta dello Sport L'insegnante precario vaccinato col lotto sequestrato: “Adesso ho paura” Dopo la morte dell'insegnante Sandro Tognatti, la procura di Biella ha ordinato il sequestro del lotto ABV5811 in tutta Italia. Poche ore prima del sequestro il vaccino è stato inoculato agli insegnan ...

Mihajlovic: "Soriano all'Europeo? Pensi a fare bene col Bologna, le cose vanno di pari passo" Mihajlovic: 'Soriano all'Europeo? Clicca qui per rileggere tutte le parole di Sinisa Mihajlovic! Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del Dall'Ara contro la Sampdoria, il tecnico del Bolo ...

Il parallelo con il girone d'è la fotografia di una svolta: allora, contro le stesse otto avversarie, nella valigia di Conte si vedevano 15 punti, un quinto posto in classifica, un derby perso,...Eppure, come diceva, l'aborto è legale dal '78, confermato poireferendum del 1981. Siamo ... Il 21 settembre scorso ho preso la RU486 e 48 ore dopo sonoin day hospital per prendere le altre ...Dopo la morte dell'insegnante Sandro Tognatti, la procura di Biella ha ordinato il sequestro del lotto ABV5811 in tutta Italia. Poche ore prima del sequestro il vaccino è stato inoculato agli insegnan ...Mihajlovic: 'Soriano all'Europeo? Clicca qui per rileggere tutte le parole di Sinisa Mihajlovic! Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del Dall'Ara contro la Sampdoria, il tecnico del Bolo ...