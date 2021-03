Inzaghi “Vogliamo giocare la Champions con continuità”

(Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo conquistare l’accesso alla qualificazione inLeague con più. Ma abbiamo anche la consapevolezza di avere davanti sei corazzate in campionato”. Lo ha dichiarato il tecnico della Lazio Simonealla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale diLeague contro il Bayern Monaco. “La prestazione sarà la cosa più importante efare la partita – ha proseguitoin conferenza stampa – Davanti abbiamo i campioni del mondo e d’Europa. Servirà una gara di corsa e determinazione. Ci saranno tante difficoltà ma proveremo a fare la nostra gara”. “Sappiamo quanto abbiamo lavorato in questi anni perquesto tipo di partite. Prima di incontrare il Bayern, non avevamo perso in ...

"La prestazione sara' la cosa piu' importante efare la partita. Davanti abbiamo i campioni del mondo e d'Europa. Servira' una gara di ... Lo ha detto il tecnico della Lazio Simonein ...Ma c'è l'intenzione di onorare la Champions League al meglio, ecco perché Simonechiede ...fare bene. La Lazio deve andare in Europa con frequenza, gli ottavi mancavano da 20 anni. ...Probabile maglia da titolare per Gonzalo Escalante, intervenuto in conferenza stampa al fianco del tecnico: “Tutti vorrebbero giocare una gara come quella di domani, è una di quelle sfide che si ...Vogliamo fare bene. La Lazio deve andare in Europa con frequenza, gli ottavi mancavano da 20 anni. Dobbiamo cercare di avere continuità: non è semplice, davanti a noi, in campionato, ci sono 6 ...