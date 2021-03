Inter | Danilo D’Ambrosio positivo al Covid-19 | il comunicato ufficiale

(Di martedì 16 marzo 2021) FCnazionale Milano comunica cheè risultatoal-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario. Tutti gli altri giocatori sono risultati negativi.domenica era a Torino per la partita giocata e vinta in casa dei granata per 2-1. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Inter Danilo

... Mitchel Bakker (Paris Saint - Germain), Sven Botman (LOSC Lille),Doekhi (Vitesse), Tyrell ... Patrick Cutrone (Valencia, in prestito dal Wolverhampton), Andrea Pinamonti (), Giacomo ...Commenta per primoin ansia per l'esito del tampone molecolare effettuato ieri daD'Ambrosio. Il difensore è rientrato da solo domenica dopo la sfida contro il Torino, dopo aver accusato alcuni sintomi ...Il difensore, già fuori dalla distinta in Torino-Inter perché non si era sentito bene (vedi articolo ... “FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al COVID-19 in ...Il terzino campano aveva accusato un malessere prima di Torino-Inter: il tampone ha poi dato l'esito che nessuno si augurava.