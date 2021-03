Inchiesta per truffa milionaria: sequestrati 2 traghetti in servizio tra la Sardegna e le isole San Pietro e La Maddalena (Di martedì 16 marzo 2021) Concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, falsità in atti pubblici e attentato alla sicurezza dei trasporti. Sono le pesanti accuse avanzate dalla procura di Cagliari nei confronti di due imprenditori, Franco Del Giudice e il figlio ed Enzo Giorgio, e due società operanti nel settore della navigazione e del noleggio di mezzi di trasporto marittimo, la Delcomar e la Delcoservizi. I finanzieri hanno sequestrato 2 traghetti, beni mobili e immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie, per un valore di oltre 64 milioni di euro. L’Inchiesta è partita nel 2019 dalla gara – aggiudicata dalla Regione Sardegna nel 2016 – per la durata di sei anni per l’importo complessivo di 70,1 milioni di euro – alla compagnia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Concorso inaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, falsità in atti pubblici e attentato alla sicurezza dei trasporti. Sono le pesanti accuse avanzate dalla procura di Cagliari nei confronti di due imprenditori, Franco Del Giudice e il figlio ed Enzo Giorgio, e due società operanti nel settore della navigazione e del noleggio di mezzi di trasporto marittimo, la Delcomar e la Delcoservizi. I finanzieri hanno sequestrato 2, beni mobili e immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie, per un valore di oltre 64 milioni di euro. L’è partita nel 2019 dalla gara – aggiudicata dalla Regionenel 2016 – per la durata di sei anni per l’importo complessivo di 70,1 milioni di euro – alla compagnia di ...

