Ilary Blasi | gaffe in diretta | uno scivolone che non è passato inosservato

Ilary Blasi, in prima serata all'Isola dei Famosi, commette una gaffe degna di nota. Ecco cosa ha detto la conduttrice. Ilary Blasi, questa sera è la protagonista indiscussa di Canale 5. La sua bellezza e la sua simpatia hanno colpito tutti i telespettatori. Oggi è iniziato il celebre reality L'Isola dei Famosi.

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi Isola 2021, prima gaffe hot per Ilary Blasi. Arrossisce poi sbotta: 'Ho rovinato tutto' Isola 2021, prima gaffe hot per Ilary Blasi. Arrossisce poi sbotta: 'Ho rovinato tutto'. Il bello della diretta! per errore chiama la Palapa 'patata' tra le risate dello studio. Ovviamente anche la padrona di casa non si prende sul ...

Isola dei famosi, Fariba Tehrani cade subito in acqua. Il terrore di Ilary Blasi: "Vedo marrone" Comincia malissimo l' Isola dei Famosi per Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo . I due concorrenti non proprio giovanissimi del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi al momento di scendere in acqua e raggiungere la terra ferma in Honduras sono rovinosamente ribaltati con la barchetta. La conduttrice, dall'Italia, li osserva con apprensione e al momento ...

Ilary Blasi si racconta, tra tv, famiglia e amore Mediaset Play Isola dei Famosi: Ilary Blasi omaggia Alessia Marcuzzi L'Isola dei famosi 2021 iinizia all'insegna della collaborazione tra Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi: al nuova conduttrice ha voluto omaggiare l'amica ...

L’Isola dei Famosi, incidente per il noto attore: “Mi sono fatto male” Un naufrago della nuova edizione dell'Isola dei famosi si è fatto male nel corso della prima puntata del reality, cosa è successo durante la prova immunità.

