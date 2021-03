Il ministro Bianchi: "La scuola non si arrende deve tornare il pilastro dello sviluppo" (Di martedì 16 marzo 2021) "La scuola non si è mai arresa, non si arrende e anche nei momenti più difficili diventa un luogo in cui si esplora il futuro". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo a ... Leggi su lanazione (Di martedì 16 marzo 2021) "Lanon si è mai arresa, non sie anche nei momenti più difficili diventa un luogo in cui si esplora il futuro". Lo ha detto ildell'Istruzione Patriziointervenendo a ...

Advertising

FrancescoLollo1 : @borghi_claudio Avanti con il cambiamento... di poltrona. #Miozzo si dedicherà alla scuola con il ministro #Bianchi… - ricpuglisi : Fino a oggi preferisco di gran lunga @AzzolinaLucia a Patrizio Bianchi come ministro dell'istruzione. E non credo di essere l'unico. - SoniaLaVera : RT @Gianmar26145917: Agostino #Miozzo lascia il #CTS in accordo con #PalazzoChigi e andrà a collaborare con il ministro dell'istruzione #Bi… - TerraVivaCisl : RT @CislNazionale: Il Patto per l’istruzione deve aprire una nuova stagione di investimenti e valorizzazione del capitale umano: #LuigiSbar… - cgilrimini : RT @cgilnazionale: ??#SCUOLA. LANDINI, CENTRALE PER LA RIPRESA DEL PAESE 'Per garantire il diritto a #istruzione e #formazione saranno stra… -