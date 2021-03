Il diritto di voto andrebbe esteso ai 16enni? (Di martedì 16 marzo 2021) Una proposta di Enrico Letta ha rianimato un vecchio dibattito: cosa dice chi è a favore, e cosa obietta chi è contrario Leggi su ilpost (Di martedì 16 marzo 2021) Una proposta di Enrico Letta ha rianimato un vecchio dibattito: cosa dice chi è a favore, e cosa obietta chi è contrario

Advertising

fanpage : Il nuovo segretario del Pd Enrico #Letta rilancia l'idea di estendere il diritto di voto ai sedicenni. Voi siete d'… - CarloCalenda : Voto ovviamente a favore e trovo deplorevole che ci sia ancora bisogno di ribadire che l'Europa è zona libera per l… - VongolaVersace : Se per questo andrebbe tolto il diritto di voto a molti adulti - AleGnocchi : RT @MariuzzoAndrea: Se sento ancora una volta parlare di 'sto patentino per il diritto di voto, non appena lo approvano mi faccio mettere i… - ilpost : Il diritto di voto andrebbe esteso ai 16enni? -

Ultime Notizie dalla rete : diritto voto Garantire ai calabresi fuori sede la possibilità di votare, in sicurezza, alle prossime elezioni regionali ... Nino Spirlì, su input del Collettivo Peppe Valarioti che nei mesi scorsi ha promosso una petizione per sensibilizzare le istituzioni a promuovere la tutela dei diritto di voto anche per gli studenti ...

Salcef acquista altre azioni proprie A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, al 12 marzo, il Gruppo detiene 439.833 azioni proprie, pari allo 0,9460% del capitale sociale avente diritto di voto. Nel frattempo, a ...

Il diritto di voto andrebbe esteso ai 16enni? Il Post Il diritto di voto andrebbe esteso ai 16enni? In Scozia, i sedicenni hanno votato per la prima volta nel 2014 (al referendum per l’indipendenza) e c’è stata una sperimentazione anche in Norvegia nel 2011, in occasione di alcune elezioni locali.

Saraceno: Voto ai 16enni? Proposta di facciata. Giovani trascurati Roma, 16 mar. (LaPresse) - "La proposta di abbassare il diritto di voto ai 16 anni mi sembra molto di facciata, molto popolare. Molto astratta, perché ...

... Nino Spirlì, su input del Collettivo Peppe Valarioti che nei mesi scorsi ha promosso una petizione per sensibilizzare le istituzioni a promuovere la tutela deidianche per gli studenti ...A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, al 12 marzo, il Gruppo detiene 439.833 azioni proprie, pari allo 0,9460% del capitale sociale aventedi. Nel frattempo, a ...In Scozia, i sedicenni hanno votato per la prima volta nel 2014 (al referendum per l’indipendenza) e c’è stata una sperimentazione anche in Norvegia nel 2011, in occasione di alcune elezioni locali.Roma, 16 mar. (LaPresse) - "La proposta di abbassare il diritto di voto ai 16 anni mi sembra molto di facciata, molto popolare. Molto astratta, perché ...