GTA Online | un utente migliora i tempi di caricamento

(Di martedì 16 marzo 2021) Unmento del 70% circa nelUn fan di Grand Theft Autoche si fa chiamare t0st ha pubblicato un’indagine suididel gioco, estremamente lenti su PC, con una soluzione che hato il loading time fino al 70%. E sembra che Rockstar non sia stata a guardare: la società ha confermato che la soluzione di t0st è valida, e che implementerà i suoimenti in un futuro aggiornamento del gioco. “Dopo un’indagine approfondita, possiamo confermare che il giocatore t0st ha, in effetti, rivelato un aspetto del codice di gioco relativo aidiper la versione PC di GTAche potrebbe essereto“, ha commentato la società a PC ...

L'autore del fix è l'utente Github tostercx, che a inizio marzo aveva parlato di una riduzione dei tempi di caricamento di GTA Online fino al 70%, utilizzando il suo sistema. Non contento, aveva pubbl ...Rockstar lavorerà per velocizzare i tempi di caricamento di GTA Online. Rockstar Games ha confermato a PC Gamer che, in un prossimo aggiornamento, i tempi di caricamento di GTA Online verranno ridotti ...