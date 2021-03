Giuseppe Culicchia: “Ne ‘Il tempo di vivere con te’ racconto le persone al di là dei luoghi comuni” (Di martedì 16 marzo 2021) "Il tempo di vivere con te" è una lunga lettera che Giuseppe Culicchia scrive al cugino Walter Alasia, brigatista rosso ucciso il 15 dicembre 1976. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 marzo 2021) "Ildicon te" è una lunga lettera chescrive al cugino Walter Alasia, brigatista rosso ucciso il 15 dicembre 1976. su Notizie.it.

Advertising

mqnfr : RT @La_Lettura: Il figlio del poliziotto e il cugino del brigatista. Su «la Lettura» in anteprima nell’App e nello sfogliatore web, dialogo… - AndreaConsonni4 : Bellissima questa conversazione fra Giuseppe Culicchia e Giorgio Bazzega e quando sarò tranquillo e libero scriverò… - _MarcoBruna : RT @La_Lettura: Il figlio del poliziotto e il cugino del brigatista. Su «la Lettura» in anteprima nell’App e nello sfogliatore web, dialogo… - cecicecia : RT @La_Lettura: Il figlio del poliziotto e il cugino del brigatista. Su «la Lettura» in anteprima nell’App e nello sfogliatore web, dialogo… - _JessicaChia : RT @La_Lettura: Il figlio del poliziotto e il cugino del brigatista. Su «la Lettura» in anteprima nell’App e nello sfogliatore web, dialogo… -