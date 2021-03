Giocatore di hockey muore a 19 anni durante una partita: 'Colpito alla testa da un disco' (Di martedì 16 marzo 2021) Un Giocatore di hockey russo di 19 anni è morto dopo essere stato Colpito alla testa dal disco durante una partita. A riportare la notizia è stato il suo club insieme alla lega. Il difensore Timur ... Leggi su leggo (Di martedì 16 marzo 2021) Undirusso di 19è morto dopo essere statodaluna. A riportare la notizia è stato il suo club insiemelega. Il difensore Timur ...

Advertising

fisritalia : RT @SporteSaluteSpA: Babbo e figlio in pista da avversari. È successo domenica nel girone F di serie B del campionato di hockey su pista,… - sportface2016 : #Hockey, tragedia in #Russia: un giocatore di 19 anni muore in campo dopo essere stato colpito dal disco - SporteSaluteSpA : Babbo e figlio in pista da avversari. È successo domenica nel girone F di serie B del campionato di hockey su pis… - isabeIvargas : @jaydenkhadra giocatore di hockey - burnedtongue : voglia di seguire le lezioni 0 voglia di leggere il libro romantico col giocatore di hockey 10000000000 -