Flussi e enigmi tra sonorità distopiche

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Un disco da ascoltare al buio dopo uno di quei giorni frenetici e senza senso, per essere consapevolmente sferzati dai suoni sintetici, disturbanti, che fanno da contrappunto alla voce robotica che declama Eraclito e ritrovarsi finalmente in un limbo dove sentire noi stessi. I nove brani di Perì Physeos del progetto Psycho Kinder saturano l’ambiente di palpiti primordiali, hanno il sapore sperimentale frutto di un’ispirazione alienata, sprofondata nell’imperscrutabilità asfissiante e il disincanto di un flusso darkwave. Gli Psycho Kinder nascono … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Un disco da ascoltare al buio dopo uno di quei giorni frenetici e senza senso, per essere consapevolmente sferzati dai suoni sintetici, disturbanti, che fanno da contrappunto alla voce robotica che de ...