(Di martedì 16 marzo 2021) Tesla incoronanoking, ossia re del. Il ‘titolo’ è stato regolarmente depositato presso la Sec, Securities and Exchange Commission. Tesla ha incoronatore del, tecnicamentenoking. Un riconoscimento vero e proprio, ufficiale e regolarmente depositato presso la Securities and Exchange Commission. Tesla nominaRe delquindi è regolarmente riconosciuto comenoking, in italiano re del. Dal punto di vista pratico cosa cambia? Al momento non è dato saperlo. Non è noto infatti se il riconoscimento sarà accompagnato da nuove cariche o da nuovi impegni in Tesla. ...

Advertising

AnonymeRai : ? Elon Musk si è fatto incoronare 'Tecnoking' - CamillaGalante : Da Elon Musk ad Abramovich, quanto inquinano i super-ricchi - gigibeltrame : Elon Musk si battezza “Technoking” di Tesla #digilosofia - news_mondo_h24 : Elon Musk si è fatto incoronare re del Tech - AutoElettrica : Elon Musk si è auto-proclamato “technoking” di Tesla. E il suo cfo diventa “master of coin”: Tesla non ha un presid… -

Ultime Notizie dalla rete : Elon Musk

ha una nuova qualifica in Tesla: è il suo 'technoking'. Il chief financial officer Zach Kirkhorn è invece il 'master of coin'. Lo annuncia Tesla in una nota. Le nuove qualifiche sono ...NEW YORK -non è solo l'amministratore delegato di Tesla: è anche il suo 'technoking'. In una comunicazione a sorpresa alla Sec, il patron del colosso delle auto elettriche si aggiunge un nuovo titolo ...Tesla incorona Elon Musk Technoking, re del Tech. Il 'titolo' è stato depositato presso la Sec, Securities and Exchange Commission.(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Elon Musk ha una nuova qualifica in Tesla: è il suo 'technoking'. Il chief financial officer Zach Kirkhorn è invece il 'master of coin'. Lo annuncia Tesla in una nota. Le nuove ...