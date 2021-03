«Diritto di critica» Per il gip di Milano Ilaria Cucchi non ha commesso alcun reato quando ha chiamato Salvini «sciacallo»

Leggi su open.online

(Di martedì 16 marzo 2021) «Questo testimonia che la droga fa male sempre e comunque». Così Matteoaveva commentato la sentenza che fissava a 12 anni di detenzione la pena per i carabinieri imputati di omicidio preterintenzionale per la morte di Stefano. Un commento a cui, sorella di Stefano, aveva risposto dicendo: «Parla sotto effetto del Mojito, è uno». Da qui era partita la querela di. Una querela che ora il giudice per le indagini preliminari diha deciso di archiviare. A dare la notizia è la stessa, dal suo profilo Facebook. «Il Tribunale diha ritenuto che le mie espressioni, sicuramente molto forti, fossero tuttavia giustificate e “pertinenti” al contesto. ...