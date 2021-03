DIOGO JOTA | IL JOLLY DI KLOPP PER RISOLLEVARE LA STAGIONE

(Di martedì 16 marzo 2021) Il Liverpool è passato di misura sul campo difficile, e storicamente poco redditizio, del Wolverhampton: a decidere è stato il più classico dei gol dell’ex firmato. Il lusitano ha punito così il club del suo precedente allenatore, Nuno Espirito Santo; grande spavento nel finale di gara per Rui Patricio, il portiere è stato portato in ospedale per accertamenti dopo un brutto colpo alla testa. Il tecnico portoghese ha rassicurato tutti alla BBC nel post match, confermando che il giocatore è cosciente e sta bene.José Teixeira da Silva, meglio noto come, nasce il 4 dicembre del 1996 a Massarelos, Portogallo. Cresce calcisticamente nel piccolo club del Gondomar, dove vi rimane fino all’estate del 2013, quando lo acquista il Paços Ferreira. Fa immediatamente bene nelle ...

Dopo sei sconfitte nelle ultime sette giornate di Premier, il Liverpool torna a sorridere. Lo fa sul campo del Wolverhampton, uscendo con tre punti in tasca. È bastato il gol dell'ex, che negli ultimissimi istanti del primo tempo ha chiuso nel migliore dei modi un'azione tutta firmata dal tridente offensivo dei Reds: Salah per Mané che imbuca in area di rigore per il ...