Claudio Gioè Makari | conoscete l’ex fidanzata? Protagonista di ‘A un passo dal cielo’

Leggi su solonotizie24

(Di martedì 16 marzo 2021)ex– Solonotizie24Riflettori puntati suritornato in tv con una nuova serie dal nome, ambientata in Sicilia, e che prende il posto del Commissario Montalbano. A tenere banco nel mondo del web troviamo la vita sentimentale dell’attore che, non molto tempo fa, ha avuto un’importante relazione con una delle protagoniste di A undal cielo.nel corso della sua carriera ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo circa la sua vita privata, tanto che a oggi non è ben chiaro se l’attore abbia una compagna oppure no. In questi anni diabbiamo imparato a conoscere i grandi successi ottenuti negli anni di carriera, come quello derivante ...