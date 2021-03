Cavese, morto per Covid il vice allenatore Vanacore (Di martedì 16 marzo 2021) Antonio Vanacore non ce l'ha fatta: è di questi minuti la triste notizia. Il vice allenatore della Cavese, secondo di mister Campilongo, lottava da tempo contro il Covid. Le sue condizioni si erano aggravate nei giorni scorsi fino al decesso odierno. Una tragedia che colpisce la Cavese e la comunità di Cava de' Tirreni. Il club metelliano era stato duramente colpito dal Covid, con addirittura 25 contagi tra squadra, staff e dirigenza. Ex calciatore, Vanacore era membro dello staff tecnico di Campilongo. La redazione esprime le proprie condoglianze alla famiglia, ai suoi cari e alla società Cavese. La Cavese 1919 comunica con immenso dolore, la scomparsa del vice allenatore Antonio ... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 marzo 2021) Antonionon ce l'ha fatta: è di questi minuti la triste notizia. Ildella, secondo di mister Campilongo, lottava da tempo contro il. Le sue condizioni si erano aggravate nei giorni scorsi fino al decesso odierno. Una tragedia che colpisce lae la comunità di Cava de' Tirreni. Il club metelliano era stato duramente colpito dal, con addirittura 25 contagi tra squadra, staff e dirigenza. Ex calciatore,era membro dello staff tecnico di Campilongo. La redazione esprime le proprie condoglianze alla famiglia, ai suoi cari e alla società. La1919 comunica con immenso dolore, la scomparsa delAntonio ...

Ultime Notizie dalla rete : Cavese morto Cava a lutto, addio a 'Peppe Rosticceria' Covid - 19: addio a don Gennaro, nuovi contagi in 4 comuni 10 marzo 2021 Cava a lutto: è morto Giuseppe Castiello, noto come 'Peppe Rosticceria', amante della gastronomica cavese. Comunità a lutto: tutti stretti attorno alla famiglia. Il cordoglio dell'assessore alle attività produttive, ...

Cavese, il ricordo del capitano Bruno Mazzotta ... con la costruzione del nuovo impianto di via Mazzini, in molti sostennero che sarebbe stato doveroso intitolargli il nuovo stadio, lui capitano della Cavese, figlio di Cava dei Tirreni e morto per ...

