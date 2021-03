Anche in Gran Bretagna il lockdown miete vittime. Suicida un 61enne: “Pativa l’isolamento” (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar – I danni del lockdown mietono vittime Anche in Gran Bretagna: un uomo di 61anni si è impiccato nel suo garage dopo aver lottato per far fronte all’isolamento durante la pandemia di Covid. In Gran Bretagna, Suicida “vittima” del lockdown Il corpo di Ray Herridge è stato trovato da sua moglie vicino alla loro casa a Epson, nel Surrey, il 2 febbraio. A quanto emerge, gli effetti del lockdown e dell’isolamento che ne consegue hanno messo a dura prova la sua salute mentale. Il medico legale sostiene che la sofferenza del signor Herridge era aumentata quando ha ricevuto la notizia di avere un cancro alla prostata, ma l’uomo si era rifiutato di cercare un supporto professionale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar – I danni delmietonoin: un uomo di 61anni si è impiccato nel suo garage dopo aver lottato per far fronte aldurante la pandemia di Covid. In“vittima” delIl corpo di Ray Herridge è stato trovato da sua moglie vicino alla loro casa a Epson, nel Surrey, il 2 febbraio. A quanto emerge, gli effetti dele delche ne consegue hanno messo a dura prova la sua salute mentale. Il medico legale sostiene che la sofferenza del signor Herridge era aumentata quando ha ricevuto la notizia di avere un cancro alla prostata, ma l’uomo si era rifiutato di cercare un supporto professionale ...

